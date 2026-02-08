В Судане в результате удара беспилотного летательного аппарата по автомобилю, перевозившему семьи беженцев, погибли по меньшей мере 24 человека, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают зарубежные СМИ, атака была совершена Силами быстрого реагирования (СБР) вблизи города Ар-Рахад в штате Северный Кордофан.

Ряд стран выразили соболезнования правительству Судана в связи с произошедшим.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года на фоне разногласий между главой Суверенного совета (временного органа власти) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Столкновения, начавшиеся в Хартуме, распространились и на другие регионы страны. По оценкам экспертов, в результате конфликта погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома.