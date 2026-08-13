2,4 млн афганских девочек лишили будущего: ЮНЕСКО бьёт тревогу

Почти 2,4 млн афганских девочек не могут продолжить учёбу после начальной школы. ЮНЕСКО сообщает, что за пять лет после возвращения «Талибана» к власти страна потеряла значительную часть прогресса в женском образовании. В 2021 году девочкам запретили посещать среднюю школу, а год спустя женщины и девушки потеряли доступ к университетам. Одновременно для них ввели ограничения на работу и участие в общественной жизни.

При этом ещё в 2021 году почти миллион девушек учились в средней школе. Теперь этот прогресс оказался под угрозой. ЮНЕСКО поддерживает альтернативные образовательные программы — курсы грамотности, профессиональную подготовку и психологическую помощь. С 2021 года в них приняли участие более 69 тысяч человек, 73% из них — женщины. Однако такие программы не заменяют полноценное образование.

Афганистан остаётся единственной страной в мире, где женщинам и девочкам запрещено получать среднее и высшее образование.