Мясной гигант возвращается: хватит ли в области Абай скота для возрождения знаменитой тушёнки

Абайская область готовится к запуску мясоконсервного комбината глубокой переработки, который перенял традиции своего предшественника – легендарного Семипалатинского мясного гиганта. Новое предприятие обещает потребителям гастрономические изыски из прошлого – тушёнку, завтрак туриста и пончики из субпродуктов. А также повысить интерес региона к животноводству и запустить новый виток сельского хозяйства. Где комбинат планирует закупать сырьё, если откормочные площадки загружены лишь на 37%, и кто пойдёт работать в отрасль, выяснял корреспондент BAQ.KZ

Абайская область давно знаменита развитым животноводством. Поэтому переработка мяса здесь была и остаётся важной частью экономики. Богатые пастбища, и особая экосистема в сочетании с реками и водоёмами на выходе дают молочную и мясную продукцию высшего качества.

Учитывая эти факторы, наличие мясоперерабатывающего производства здесь было необходимостью.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области.

В начале 2000-х годов легендарный Семипалатинский мясоконсервный комбинат прекратил свою работу и был полностью остановлен из-за долгов. От гигантского советского предприятия остались только разрушенные стены.

Сейчас на руинах, традициях и ГОСТах легендарного предшественника в Семее создают новое производство.

О его строительстве заговорили пять лет назад. Сначала задерживалась экспертиза проекта, потом затянулось его возведение. В начале сентября 2026 года планируется запуск мясоконсервного комбината глубокой переработки, которое уже сейчас претендует на звание крупнейшего подобного производства в Казахстане.

На мясокомбинате планируют выпускать 12 тысяч тонн продукции в год. Проект начали реализовывать весной 2025 года. Для этого выбрали место близ посёлка Чекоман Жанасемейского района в 20 км от Семея. Годовая мощность предприятия рассчитана на выпуск трёх тонн колбасных изделий и пяти тонн консервной продукции. Сейчас на стройплощадке работает больше 100 человек и десятки единиц техники. Строительные работы закончились, осуществляется монтаж оборудования, которое привезли из Австрии, Германии, Украины, России и Китая.

«Планируем завершить все работы до 1 сентября. Специалисты заранее заключили соглашения с крестьянскими хозяйствами и откормочными площадками, они подготовили необходимое количество скота. Производственный план расписан до конца года. Поэтому можно сказать, что предприятие практически готово к работе», – сообщил глава комбината Канат Калиев.

Он добавил, что мясокомбинат полного цикла переработки состоит из девяти цехов, где за одну 8-часовую смену будет производится убой до одной тысячи голов МРС, и до ста голов КРС и лошадей.

Кто «накормит» мясокомбинат?

Для будущего мясокомбината вблизи Семея область постепенно формирует необходимую сырьевую базу. По статистике, за первые шесть месяцев 2026 года практически по всем основным видам сельскохозяйственных животных в регионе зафиксирован рост поголовья.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области.

Больше всего в области сегодня крупного рогатого скота – 907,3 тысячи голов, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Поголовье лошадей достигло 502 тысяч голов, овец – 1,39 миллиона.

На первый взгляд, цифры выглядят убедительно: животных в регионе становится больше. Однако для мясоперерабатывающего предприятия важен не только общий объём поголовья, но и возможность регулярно поставлять скот на убой и переработку.

Сегодня эта система ещё далека от полной загрузки. В области работают 17 откормочных площадок крупного рогатого скота общей мощностью 23,8 тысячи скотомест. Из них семь относятся к промышленным и рассчитаны более чем на тысячу голов каждая. Их совокупная мощность составляет около 22 тысяч скотомест.

При этом за шесть месяцев 2026 года откормочные площадки были загружены всего на 37%. На откорм поступило около 8,8 тысячи бычков.

Именно эту существующую инфраструктуру власти и будущий мясокомбинат рассчитывают задействовать как часть единой сырьевой цепочки.

Чтобы обеспечить предприятие собственным сырьём, рядом с ним уже начато строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов крупного рогатого скота.

Но только собственной площадки для такого производства – недостаточно. Поэтому планируют выстроить так называемую якорную кооперацию с действующими откормочными площадками региона, а также закупать скот напрямую у сельхоз товаропроизводителей.

«Сырьё традиционное – это говядина, баранина и конина. В области Абай достаточно скота для нашей мощности. Мы планируем закупать его на местном рынке в основном с откормочных площадок. На них содержится молодняк – откормленный скот живым весом не менее 450 кг. У нас приоритет будет именно на такой скот. В случае нехватки отечественного сырья есть близлежащие области. Они не такие животноводческие, как наша, но у них нет мясокомбината глубокой переработки. Это Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская и Улытауская области. Этого нам точно будет достаточно», – ответил на вопрос о сырье Канат Калиев.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области.

В Управлении сельского хозяйства области Абай не исключают возможность поставок овец из Монголии. Это может стать дополнительным источником сырья.

«Сейчас рассматривается возможность заключения меморандума между Казахстаном и Монголией о поставках живого скота», – уточнили в ведомстве.

Если комбинат будет отдавать приоритет скоту с откормочных площадок премиальной категории упитанности, то будет ли интерес у тех сельчан, которые содержат по несколько коров, лошадей или овец. Предприятие планирует охватывать и подсобные хозяйства. Для этого планируется выделять отдельные дни и собирать домашний скот.

Вкус из прошлого

Предшественник нового завода глубокой переработки – Семипалатинский мясоконсервный комбинат был построен в 1934 году. Вокруг него на левобережье Семея образовалась новая инфраструктура и жилые кварталы. Продукция этого гиганта долгие годы отправлялась в разные страны. Знаменитую тушёнку и завтрак туриста экспортировали в страны СНГ, а во время войны они спасали солдат на передовой.

Одним из главных условий инвестора, вложившего в строительство нового комбината 7,7 млрд. тенге, было возродить те самые ГОСТы и вкусовые качества. Поэтому на комбинате обещают обходиться без ГМО и консервантов. Даже специи будут использовать без Е-добавок.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области.

Также планирует возобновить и выпуск знаменитых пирожков из рубца и субпродуктов КРС, которые в народе прозвали пончиками. Они появились на прилавках в 50-е годы и стоили 4 копейки.

Выходцы из Семея, живущие за его пределами, нередко закупают их партиями, замораживают в морозильнике, и ностальгируют под вкус любимого лакомства из детства. А местные краеведы даже предлагают установить в Семее памятник этой гастрономической достопримечательности.

Безотходное производство

Цех технических фабрикатов комбината планирует перерабатывать непищевые отходы, превращая их в полезную для сельского хозяйства продукцию. Например, здесь хотят выпускать мясокостную, костную и кровяную муку.

Там же будут отделять технический жир, реализовывать шёрстные субпродукты – губы и уши животных для кормов, а также кишечную продукцию.

Для реализации шкур комбинат планирует заключить договоры с компаниями, заинтересованными в этом сырье. Сейчас ведутся переговоры с Китаем и Турцией.

«Для дальнейшей переработки нужны шкуры механизированного съёма. А шкуры, получаемые в ходе дворового убоя, часто выходят с повреждениями. Такие ценятся меньше. Возможно, из овечьих шкур, которые не особо популярны, будем отрабатывать производство пектинов. Это белковые препараты, которые используются в бактериологии и посевных кампаниях. Там может быть целый спектр использования», – пояснил Канат Калиев.

Кому работать на новом заводе?

Ещё 10 лет назад агротехнические профессии были не в почёте, молодёжь не спешила работать ветеринарами, агрономами, технологами. Даже пастухов некоторым хозяйства до сих пор найти непросто.

Сейчас мясоперерабатывающий комбинат постепенно собирает специалистов. На первых порах здесь будет работать 200 человек, в будущем планируется увеличить штат до 250.

Для стабильного функционирования производства хотят наладить сотрудничество с местными вузами и колледжами. Даже планируется открыть отделения и факультеты по тем специальностям, которые нужны на комбинате. Это агрономы, ветеринарные фельдшеры, зоотехники, механизаторы и сельхозтехники.

«Основную массу людей мы набираем из близлежащих населённых пунктов, в том числе из посёлка Чекоман, Прииртышский. В будущем мы планируем восстановить квалификационный уровень учебных заведений, привлекательность таких профессий, обучать молодёжь, создавать программы и выделять субсидии», – надеются на мясокомбинате.

Таким образом, открытие мясоперерабатывающего комбината может «подтянуть» просевшие сферы Абайской области в сфере сельского хозяйства, а также ветеринарию и образование. И главное – заинтересовать сельчан разводить домашний скот, от которого многие стали отказываться.