В Алматы автобус насмерть сбил 30-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Бостандыкском районе города. В Департаменте полиции Алматы сообщили корреспонденту BAQ.KZ подробности случившегося.

По данным полиции, авария произошла около 12:20 на улице Мустафина.

«Водитель автобуса, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Мустафина в южном направлении, допустил наезд на пешехода, девушку 1996 года рождения, которая пересекала улицу в восточном направлении. К большому сожалению, пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия», – сообщили в ведомстве на запрос редакции.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, Управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в столичном районе Байконыр произошло смертельное ДТП.

По данным полиции, водитель грузового автомобиля Mercedes двигался по проспекту Тауелсиздик. При повороте направо на улицу Пушкина он совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Грузовой автомобиль изъят и помещен на коммунальную стоянку.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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