В Мангистауской области прокуратура провела проверки частных и коммунальных пляжей с целью обеспечения безопасности для граждан и детей, передаёт BAQ.KZ.

По итогам проверок 24 субъекта привлечены к административной ответственности по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах.

В рамках мероприятий коммунальный пляж "Солдатский" приведён в соответствие с нормами безопасности. Для обеспечения безопасности отдыхающих из местного бюджета выделено 37 млн тенге: 24 млн на строительство спасательного поста и 13,5 млн на работу 15 спасателей.

Местные власти подчеркнули, что меры направлены на создание комфортных и безопасных условий для жителей и гостей города.