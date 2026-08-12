24 пьяных водителя задержали в Астане за выходные
Правоохранители призвали водителей не садиться за руль после употребления алкоголя.
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В Астане за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 24 водителя, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
По информации столичного акимата, один из нарушителей попался патрульным около часа ночи. Полицейские остановили на одной из улиц столицы автомобиль Haval, за рулем которого находился 38-летний мужчина.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК.
Суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на семь лет и назначил 15 суток административного ареста.
В департаменте полиции Астаны напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Правоохранители призвали водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и соблюдать правила дорожного движения.
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