Многодетным семьям в Атырау отказали в помощи перед школой

В Атырау многодетные семьи не смогли получить помощь к новому учебному году из-за решения автоматизированной системы. 10 августа несколько матерей пришли в областное управление образования, чтобы выяснить причины отказа. Анастасия Рыжова-Аничкина воспитывает четверых детей. По ее словам, доход семьи составляет около 69 тысяч тенге в месяц, а алименты она получить не может. Перед школой расходы на одежду, обувь, рюкзаки и канцелярию особенно ощутимы, поэтому женщина рассчитывала на помощь.

У Жанылсын Кожаковой 11 детей, шестеро из которых школьники. Семья живет примерно на 200 тысяч тенге в месяц. По словам женщины, она также не понимает, почему система отказала ей в выплате. В управлении образования объяснили, что с этого года порядок назначения помощи изменился. Для части семей используется автоматизированная оценка социально-экономического положения. Система сопоставляет данные Национальной образовательной базы с информацией из систем Министерства труда и определяет, положена ли семье помощь. В этих случаях алгоритм выдал отрицательный ответ.

Однако выяснить, какой именно критерий не позволил семьям получить помощь, оказалось сложнее. Женщинам разъяснили общий порядок, но конкретные причины отказа пока остаются неясными. На республиканском уровне сейчас рассматривается предложение дополнительно сообщать заявителям причины отказа. А пока до 1 сентября остается три недели, и многодетным родителям предстоит решать вполне конкретную задачу — собрать детей в школу, несмотря на решение алгоритма.