Пока одни только учатся ходить на поводке, другие уже готовятся искать наркотики, обнаруживать взрывчатку и выходить на патрулирование. В кинологическом центре Национальной гвардии в городе Алатау воспитывают 24 щенка, которым предстоит стать полноценными служебными собаками. Но будущую специализацию здесь определяют не по породе, а с учетом характера и способностей каждого животного.

Кинологический центр воинской части 6654 – особое подразделение в системе Национальной гвардии МВД РК. Это единственное место в ведомстве, где одновременно готовят специалистов-кинологов и занимаются разведением служебных собак.

Здесь работают сразу с несколькими породами. К привычным немецким и бельгийским овчаркам добавились голландские овчарки и русские охотничьи спаниели. У каждой свои особенности, которые учитывают при обучении.

Серьезная подготовка начинается примерно с шести месяцев. Щенков распределяют по направлениям, оценивая их активность, темперамент и природные способности. Одни будут искать наркотические вещества, другие – взрывчатку. Есть и те, кому предстоит патрулировать улицы и помогать задерживать правонарушителей.

Для такой работы в центре созданы необходимые условия: оборудованные вольеры, тренировочные площадки, ветеринарный блок и собственный центр кормления. Даже рацион подбирают индивидуально – с учетом возраста и физических нагрузок животных.

Что четвероногие напарники способны делать на практике, показывают результаты их службы. С начала 2026 года собак Национальной гвардии задействовали в 51 случае. С их помощью задержали 27 человек с признаками совершения преступлений, обнаружили и изъяли более 6 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения.

На этом список достижений не заканчивается. Служебные собаки помогли выявить одно холодное, 11 огнестрельных и два травматических оружия, а также установить местонахождение двух без вести пропавших людей.

Не только службой, но и выставочными успехами могут похвастаться воспитанники кинологов. Они участвовали в международных выставках «Созвездие A.SIRIUS 2026» и «Золотая осень», где продемонстрировали свою подготовку и получили высокую оценку экспертов.

За каждым таким результатом – месяцы тренировок, терпение и особая связь между человеком и собакой. И начинается эта работа не с первого выхода на дежурство, а с первых шагов щенка на тренировочной площадке.