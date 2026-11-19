Служебные автомобили чиновников — одна из статей государственных расходов, к которой регулярно возникают вопросы. Одни госорганы приобретают транспорт, другие предпочитают арендовать его вместе с водителем. Отдельно бюджет оплачивает топливо, ремонт и техническое обслуживание. Правительство пытается ограничивать такие расходы с помощью натуральных норм. Однако насколько эти ограничения позволяют экономить бюджет и сколько денег в действительности уходит на транспортное обслуживание государственного аппарата? Разбираемся в нормативных документах и открытых закупках.

Сколько автомобилей положено чиновникам

Основной документ, регулирующий обеспечение государственных органов служебным и дежурным транспортом, — приказ министра финансов № 201 от 28 апреля 2025 года. 16 июня 2026 года Минфин внес в него изменения приказом № 398. Новая редакция натуральных норм вступила в силу 1 июля 2026 года. Документ устанавливает нормативное количество автомобилей для транспортного обслуживания местных исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов. В частности, для регионов предусмотрены следующие показатели:

Мангистауская область — 126 автомобилей;

Актюбинская область — 216;

Павлодарская область — 216;

Карагандинская область — 234;

Костанайская область — 321;

Западно-Казахстанская область — 216;

Туркестанская область — 224;

Акмолинская область — 306.

Это не фактическое количество автомобилей, находящихся в собственности акиматов, а нормативы транспортного обеспечения. Поэтому воспринимать эти цифры как готовую статистику реальных автопарков нельзя. Отдельно регламентирован пробег: для указанной категории местных исполнительных органов установлен предел не более 3 000 километров на один автомобиль в месяц.

Таким образом, даже при наличии служебного транспорта государственные органы должны учитывать не только количество машин, но и установленные ограничения на их эксплуатацию.

Мораторий не запрещает покупку автомобилей

24 сентября 2025 года правительство приняло постановление № 792 о введении моратория на отдельные бюджетные расходы. Ограничения действуют до 31 декабря 2028 года. Документ предусматривает ограничения на финансирование новых инициатив в социальной сфере, создание внебюджетных фондов, строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, а также некоторые другие расходы.

Однако прямого запрета на приобретение служебных автомобилей в постановлении нет. Тем не менее в сентябре 2026 года прокуратура Западно-Казахстанской области сообщила о предотвращении закупки восьми служебных автомобилей акиматом Каратобинского района. В июле районный акимат разместил на портале государственных закупок объявления о приобретении восьми автомобилей общей стоимостью 61,4 млн тенге. После прокурорского протеста закупки отменили. В прокуратуре заявили, что тем самым удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.

Аренда автомобилей тоже обходится бюджету в миллионы

Покупка собственного транспорта — не единственный способ обеспечить чиновников автомобилями. Государственные органы также заказывают услуги аренды, в том числе с водителями. Один из примеров — закупка Службы центральных коммуникаций при Президенте Казахстана. В ноябре 2026 года ведомство объявило конкурс на аренду легкового автомобиля с водителем. Начальная стоимость закупки составила 14,24 млн тенге. Другой пример, о котором сообщали СМИ — департамент кассационных судов Судебной администрации Казахстана объявлял закупку на 343,6 млн тенге для аренды 29 автомобилей бизнес-класса. Такие примеры показывают, что транспортное обслуживание может требовать значительных бюджетных средств даже без приобретения автомобилей в государственную собственность.

Однако сами по себе крупные суммы закупок ещё не доказывают неэффективность расходов. Для оценки необходимо изучать сроки аренды, комплектацию автомобилей, стоимость услуг водителей, условия эксплуатации и альтернативную стоимость приобретения собственного транспорта.

Что остаётся за пределами общей статистики

При оценке расходов на служебные автомобили важно учитывать не только покупку или аренду. Отдельными статьями идут:

горюче-смазочные материалы;

техническое обслуживание;

текущий и капитальный ремонт;

приобретение шин и запасных частей;

страхование и другие эксплуатационные расходы.

Для государственных органов предусмотрены также нормы расходов на топливо и содержание автотранспорта, регулируемые постановлением правительства № 1210 от 11 августа 2009 года. Но складывать все эти расходы в одну сумму без изучения исполнения бюджетов нельзя. Кроме того, нормативы Минфина для государственных органов не следует автоматически распространять на национальные компании и весь квазигосударственный сектор. Открытые закупки позволяют увидеть отдельные контракты и их стоимость, однако не дают готовой сводной картины расходов всех ведомств и регионов.

Как контролируют расходы

Наличие натуральных норм само по себе не гарантирует рационального использования бюджетных средств. Для оценки эффективности необходим контроль не только за количеством автомобилей, но и за фактическим пробегом, расходом топлива, стоимостью ремонта и условиями договоров аренды. Особого внимания требуют технические спецификации государственных закупок. Если требования к автомобилю необоснованно ограничивают круг потенциальных поставщиков, это может повлиять на конкуренцию и итоговую стоимость услуг.

Не менее важно сравнивать стоимость долгосрочной аренды с расходами на приобретение и содержание собственного транспорта. Только такой расчёт позволит понять, какой вариант действительно выгоднее для бюджета. Пока же государство устанавливает количественные нормативы, а отдельные ведомства продолжают размещать многомиллионные закупки транспортных услуг. И главный вопрос остаётся открытым: сколько в действительности стоит казахстанцам служебный комфорт чиновников?