Из-за сильного тумана и резко ухудшившейся видимости на автодороге Жезказган – Кызылорда временно ограничили движение всех видов транспорта. Сейчас вдоль трассы стоят около 20 автомобилей. Сотрудники патрульной полиции работают на месте, проводят с водителями разъяснительные беседы и предупреждают об опасности поездок в условиях плохой видимости.

Ранее из-за густого тумана полиция Жезказгана перешла на усиленный режим службы. Полицейские контролируют дорожную обстановку на городских и загородных участках, в том числе возле школ и детских садов, а также проводят профилактическую работу с водителями и пешеходами. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, включать световые приборы и избегать резких манёвров.

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы и перед переходом дороги убеждаться, что автомобили полностью остановились. Полиция призывает водителей не отправляться в путь до снятия ограничений и возобновления движения.

