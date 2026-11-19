Около 20 автомобилей застряли на трассе Жезказган – Кызылорда из-за густого тумана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Из-за сильного тумана и резко ухудшившейся видимости на автодороге Жезказган – Кызылорда временно ограничили движение всех видов транспорта. Сейчас вдоль трассы стоят около 20 автомобилей. Сотрудники патрульной полиции работают на месте, проводят с водителями разъяснительные беседы и предупреждают об опасности поездок в условиях плохой видимости.
Ранее из-за густого тумана полиция Жезказгана перешла на усиленный режим службы. Полицейские контролируют дорожную обстановку на городских и загородных участках, в том числе возле школ и детских садов, а также проводят профилактическую работу с водителями и пешеходами. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, включать световые приборы и избегать резких манёвров.
Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы и перед переходом дороги убеждаться, что автомобили полностью остановились. Полиция призывает водителей не отправляться в путь до снятия ограничений и возобновления движения.
Самое читаемое
- Ещё один лес может появиться в области Абай
- Дроны против вандалов: в Астане взяли под наблюдение остановки, дворы и общественные пространства
- Астана в праздничном убранстве: столица готовится к 35-летию Независимости
- В Казахстане пересмотрят правила казахского языка и подготовят 19 новых словарей
- Одна просьба о зарядке стоила хозяину 800 тысяч тенге в Усть-Каменогорске