24 страны объединила выставка туризма в Алматы

Впервые участвуют Кипр, Монголия, Шри-Ланка и эмират Абу-Даби.

В Алматы с 22 по 24 апреля проходит  24-я Казахстанская международная выставка «Туризм и путешествия» (KITF 2026), передает BAQ.KZ.

В мероприятии участвуют 414 компаний из 24 стран. Впервые участвуют Кипр, Монголия, Шри-Ланка и эмират Абу-Даби.83% экспонентов — зарубежные участники, что подтверждает высокий международный интерес.

Казахстан представлен 68 компаниями и 25 стендами регионов. Экспозиция охватывает как внутренний, так и международный туризм. Программа включает экспертные сессии, панельные дискуссии и мастер-классы.

Проведение выставки укрепляет позиции Алматы как центра событийного туризма и международного сотрудничества.

