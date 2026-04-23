24 страны объединила выставка туризма в Алматы

В Алматы с 22 по 24 апреля проходит 24-я Казахстанская международная выставка «Туризм и путешествия» (KITF 2026), передает BAQ.KZ.

В мероприятии участвуют 414 компаний из 24 стран. Впервые участвуют Кипр, Монголия, Шри-Ланка и эмират Абу-Даби.83% экспонентов — зарубежные участники, что подтверждает высокий международный интерес.

Казахстан представлен 68 компаниями и 25 стендами регионов. Экспозиция охватывает как внутренний, так и международный туризм. Программа включает экспертные сессии, панельные дискуссии и мастер-классы.

Проведение выставки укрепляет позиции Алматы как центра событийного туризма и международного сотрудничества.