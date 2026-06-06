  • Главная
  • Новости
  • В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины

В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины

Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Сегодня 2026, 05:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 05:32
Сегодня 2026, 05:32
204
Фото: Pixabay.com

В Усть-Каменогорске правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела женщины рядом с одним из торговых объектов города.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, сообщение о женщине без признаков жизни поступило в полицию с улицы Шаяхметова, расположенной в микрорайоне Жана Согра. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа.

В ходе первичного осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс необходимых экспертиз.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Самое читаемое

Наверх