В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины
Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Сегодня 2026, 05:32
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Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
204Фото: Pixabay.com
В Усть-Каменогорске правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела женщины рядом с одним из торговых объектов города.
По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, сообщение о женщине без признаков жизни поступило в полицию с улицы Шаяхметова, расположенной в микрорайоне Жана Согра. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа.
В ходе первичного осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс необходимых экспертиз.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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