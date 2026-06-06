В Англии учителя навсегда отстранили от работы после скандала с ученицами
Мужчина просматривал открытые профили старшеклассниц в Instagram и использовал опубликованные фотографии в личных целях.
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В Великобритании преподавателю естественных наук пожизненно запретили заниматься педагогической деятельностью после дисциплинарного разбирательства, связанного с его поведением в отношении учениц.
Как сообщает Mirror, 28-летний Джейкоб Вудленд работал учителем на протяжении пяти лет. В августе 2024 года он самостоятельно сообщил руководству о своих действиях, признав, что просматривал открытые профили старшеклассниц в Instagram и использовал опубликованные фотографии в личных целях.
После этого педагога немедленно отстранили от занятий, а спустя несколько месяцев он покинул учебное заведение.
В ходе проверки комиссия по надзору за преподавателями пришла к выводу, что действия мужчины носили неподобающий характер и были связаны с ученицами, часть которых на тот момент не достигла совершеннолетия.
По итогам разбирательства Вудленда признали виновным в серьезном нарушении профессиональной этики. Ведомство постановило, что его поведение подрывает доверие к профессии учителя и наносит ущерб репутации образовательной сферы.
В результате мужчине пожизненно запретили заниматься преподавательской деятельностью в стране.
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