В Англии учителя навсегда отстранили от работы после скандала с ученицами

В Великобритании преподавателю естественных наук пожизненно запретили заниматься педагогической деятельностью после дисциплинарного разбирательства, связанного с его поведением в отношении учениц.

Как сообщает Mirror, 28-летний Джейкоб Вудленд работал учителем на протяжении пяти лет. В августе 2024 года он самостоятельно сообщил руководству о своих действиях, признав, что просматривал открытые профили старшеклассниц в Instagram и использовал опубликованные фотографии в личных целях.

После этого педагога немедленно отстранили от занятий, а спустя несколько месяцев он покинул учебное заведение.

В ходе проверки комиссия по надзору за преподавателями пришла к выводу, что действия мужчины носили неподобающий характер и были связаны с ученицами, часть которых на тот момент не достигла совершеннолетия.

По итогам разбирательства Вудленда признали виновным в серьезном нарушении профессиональной этики. Ведомство постановило, что его поведение подрывает доверие к профессии учителя и наносит ущерб репутации образовательной сферы.

В результате мужчине пожизненно запретили заниматься преподавательской деятельностью в стране.