Авторов скандального видео из общественного туалета привлекли к ответственности в Астане

В Астане сотрудники полиции установили личности молодых людей, снявших видеоролик в кабинке общественного туалета одного из городских парков. За свои действия они были привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, запись была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. После проверки правоохранители установили участников съемки — ими оказались двое жителей Астаны в возрасте 20 и 22 лет.

По данным ведомства, ролик был снят в общественном туалете, оборудованном системой автоматического затемнения стекол. Однако молодые люди сознательно не активировали эту функцию, чтобы снять видео для публикации в интернете и привлечения внимания пользователей.

В отношении обоих участников составлены административные материалы по факту мелкого хулиганства. Собранные документы направлены в суд, который примет решение о мере ответственности.

В полиции подчеркнули, что подобное поведение нарушает нормы общественного порядка и демонстрирует неуважение к окружающим. В ведомстве также напомнили, что стремление к популярности в социальных сетях не может служить оправданием действий, противоречащих общепринятым правилам поведения.

Правоохранители призвали граждан ответственно относиться к созданию и распространению контента в интернете, а также соблюдать нормы поведения как в общественных местах, так и в цифровом пространстве.