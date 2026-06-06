Авторов скандального видео из общественного туалета привлекли к ответственности в Астане
Молодые люди сознательно не активировали функцию затемнения стекол, чтобы снять видео для публикации в интернете.
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В Астане сотрудники полиции установили личности молодых людей, снявших видеоролик в кабинке общественного туалета одного из городских парков. За свои действия они были привлечены к административной ответственности.
Как сообщили в департаменте полиции столицы, запись была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. После проверки правоохранители установили участников съемки — ими оказались двое жителей Астаны в возрасте 20 и 22 лет.
По данным ведомства, ролик был снят в общественном туалете, оборудованном системой автоматического затемнения стекол. Однако молодые люди сознательно не активировали эту функцию, чтобы снять видео для публикации в интернете и привлечения внимания пользователей.
В отношении обоих участников составлены административные материалы по факту мелкого хулиганства. Собранные документы направлены в суд, который примет решение о мере ответственности.
В полиции подчеркнули, что подобное поведение нарушает нормы общественного порядка и демонстрирует неуважение к окружающим. В ведомстве также напомнили, что стремление к популярности в социальных сетях не может служить оправданием действий, противоречащих общепринятым правилам поведения.
Правоохранители призвали граждан ответственно относиться к созданию и распространению контента в интернете, а также соблюдать нормы поведения как в общественных местах, так и в цифровом пространстве.
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