В Алматы открыли движение по новому участку улицы Саина
Новый отрезок дороги протяженностью 3,2 километра уже доступен для автомобилистов.
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В Алматы запустили техническое движение по продолжению улицы Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би.
Как сообщили в акимате города, проект реализовывался поэтапно с 2018 года. Одним из ключевых факторов, повлиявших на сроки строительства, стал процесс выкупа земельных участков. Освобождение последнего участка было завершено в октябре 2025 года, что позволило приступить к завершающим этапам работ.
На сегодняшний день на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. После окончания основных строительно-монтажных работ дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта.
Параллельно продолжается обустройство инфраструктуры вдоль новой магистрали. Ведутся работы по строительству дублеров, тротуаров и велодорожек, а также благоустройству прилегающей территории.
В связи с продолжающимися работами на участке временно действует ограничение скорости до 40 километров в час. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.
Ожидается, что открытие нового участка позволит улучшить транспортную связанность районов города и снизить нагрузку на ряд соседних магистралей.
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