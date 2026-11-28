2,4 тысяч км дорог отремонтировали в Казахстане
В регионах Казахстана завершается реализация проектов по обновлению автомобильных дорог местного значения.
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Работы проводятся в рамках поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры, улучшению качества дорог и повышению транспортной доступности населённых пунктов.
В текущем году дорожными работами охвачено 2,4 тыс. км местной сети в рамках 388 проектов. На сегодняшний день работы на 2,3 тыс. км находятся на стадии завершения. Наибольший объём работ приходится на область Жетісу — 281 км, Карагандинскую область — 240 км, Актюбинскую область — 225 км, Туркестанскую область — 204 км и Северо-Казахстанскую область — 187 км.
В ряде регионов реализуются проекты, направленные на улучшение транспортной доступности туристических и историко-культурных объектов. Так, в Актюбинской области завершаются работы на дороге протяжённостью 4,7 км, ведущей к туристическому объекту «Волчий водопад», а также на 12,5 км подъездной дороги к мавзолею Абат Байтак.
В Восточно-Казахстанской области на стадии завершения находится средний ремонт подъездной дороги к озеру Шыбындыколь протяжённостью 4,6 км. В области Ұлытау завершаются работы по строительству автомобильной дороги Сатпаев – Малшыбай – мавзолей Жошыхан – Домбауыл протяжённостью 19,5 км.
Завершение этих проектов позволит улучшить транспортную доступность природных достопримечательностей и исторических мест, создать комфортные условия для жителей и туристов, а также способствовать развитию внутреннего туризма.
В целом реализация проектов на местной дорожной сети направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортного сообщения между населёнными пунктами и обеспечение комфортных условий передвижения для жителей регионов.
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