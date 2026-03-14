  • Главная
  • Новости
  • 240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана

Новая техника позволит повысить эффективность работы.

Сегодня 2026, 20:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Министерство водных ресурсов

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) предоставит Министерству водных ресурсов и ирригации 240 единиц нового оборудования: 110 системных блоков, 50 планшетов, 60 ноутбуков и 20 мониторов, передает BAQ.KZ.

Данная техника будет передана бассейновым водным инспекциям. На сегодня министерство приняло 130 единиц техники. Оставшиеся 110 единиц будут предоставлены в течение текущего года.
 
Техническое оснащение осуществляется в рамках соглашения между Министерством водных ресурсов и ирригации и GIZ, подписанного в октябре 2023 года.

«Новая техника позволит повысить эффективность работы бассейновых инспекций по защите водного фонда страны. Помимо технического оснащения, за время работы министерства отделы инспекций были открыты в каждом областном центре, а штат сотрудников увеличился в два раза. Кроме того, принятый в прошлом году Водный кодекс расширил контрольные и надзорные полномочия инспекторов», – отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Наверх