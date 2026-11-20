В Казахстане за пять дней полицейские задержали 245 водителей, которые продолжали ездить после лишения прав. Более сотни из них подвергли административному аресту, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, 115 нарушителей арестовали, ещё 130 оштрафовали. Все 245 автомобилей отправили на штрафстоянки.

В полиции напомнили, что после лишения водительских прав садиться за руль запрещено. Однако некоторые автомобилисты продолжают управлять машинами, несмотря на решение суда.

В МВД подчеркнули, что такие нарушения создают опасность для других участников дорожного движения. Полиция продолжит выявлять водителей, которые игнорируют запрет.

На какой срок арестовали нарушителей и в каких регионах их задержали, в ведомстве не уточнили.