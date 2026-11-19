В Алматы из горящего дома спасли 10 человек, включая ребёнка
19 Ноября 2026, 03:21
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19 Ноября 2026, 03:2119 Ноября 2026, 03:21
200Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в жилом доме в Бостандыкском районе Алматы на проспекте Серкебаева. Возгорание началось в квартире на первом этаже, где загорелись домашние вещи. Когда пожарные прибыли на место, подъезд уже был сильно задымлён.
Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Одного человека спустили из окна третьего этажа с помощью трёхколенной лестницы. Ещё девять человек, среди которых был ребёнок, вывели по лестнице с использованием специальных спасательных колпаков, защищающих от дыма.
Всего из здания спасли 10 человек. По данным ДЧС, пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали.
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