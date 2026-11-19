Пожар произошёл в жилом доме в Бостандыкском районе Алматы на проспекте Серкебаева. Возгорание началось в квартире на первом этаже, где загорелись домашние вещи. Когда пожарные прибыли на место, подъезд уже был сильно задымлён.

Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Одного человека спустили из окна третьего этажа с помощью трёхколенной лестницы. Ещё девять человек, среди которых был ребёнок, вывели по лестнице с использованием специальных спасательных колпаков, защищающих от дыма.

Всего из здания спасли 10 человек. По данным ДЧС, пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали.