Министерство здравоохранения усилило контроль за частными процедурными кабинетами по всей стране. Проверки направлены на пресечение незаконной медицинской деятельности и выявление нарушений стандартов при оказании медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, мониторинговые группы обнаружили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. После разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность.

В Минздраве напомнили, что процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать строгим санитарным требованиям. Кроме того, правила разрешительной системы не позволяют среднему медперсоналу выполнять инвазивные вмешательства без соответствующей лицензии.

Проверки продолжаются. На сегодняшний день завершены внеплановые проверки 84 кабинетов, по которым выявлены серьёзные нарушения:

ведение меддеятельности без лицензии;

несоблюдение санитарных норм;

неправильное хранение лекарств;

отсутствие квалифицированного персонала;

отсутствие укладок для экстренной помощи.

По результатам составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге.

Минздрав подчеркнул, что мониторинг в этой сфере будет продолжен для обеспечения безопасности пациентов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.