25 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Караганде
Возгорание произошло в подвальном помещении кладовой многоэтажного дома.
Сегодня, 10:15
53Фото: Pixabay.com
В Караганде сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 25 человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме, передаёт BAQ.KZ.
Возгорание произошло в подвальном помещении кладовой многоэтажного дома, расположенного в районе имени Казыбек би на улице Лободы. Загорелись использованные вещи и мусор.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев с применением спасательных колпаков в безопасное место были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей. Еще 15 жителей, среди которых трое детей, были выведены по лестничному маршу.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
