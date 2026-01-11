В Караганде сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 25 человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме, передаёт BAQ.KZ.

Возгорание произошло в подвальном помещении кладовой многоэтажного дома, расположенного в районе имени Казыбек би на улице Лободы. Загорелись использованные вещи и мусор.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев с применением спасательных колпаков в безопасное место были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей. Еще 15 жителей, среди которых трое детей, были выведены по лестничному маршу.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.