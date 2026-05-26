СОР и СОЧ могут отменить в школах Казахстана
В Казахстане могут отказаться от СОР и СОЧ в части классов, сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
Министр отметила, что вопрос требует тщательного анализа, поскольку критериальное оценивание закреплено в образовательном стандарте.
В ведомстве же проверили СОР и СОЧ с первого по 11 классы за 2025–2026 учебный год и рассматривают возможные изменения.
«Мы уже внедряем отдельные контрольные работы — диктанты, сочинения и изложения. Поэтому думаем постепенно отходить от СОР и СОЧ, но для этого нам нужны серьёзные обоснования и аналитика», — сказала министр.
Жулдыз Сулейменова также прокомментировала тренд на дорогие подарки выпускникам.
Ранее Саясат Нурбек высказался о популярности подготовительных курсов в Казахстане.
