Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области
Сегодня в 11:28 по времени города Астана сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК зафиксировала землетрясение.
По данным специалистов эпицентр располагался в районе села Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Он находился примерно в 855 км к северо-западу от Алматы.
Координаты эпицентра 50.47° северной широты и 76.47° восточной долготы. Глубина залегания составила 30 км.
Энергетический класс землетрясения 10.7.
По предварительным расчетам интенсивность сотрясений по шкале MSK-64 в районе села Баянаул составила около 2 баллов. Ощутимость слабая разрушений не ожидается.
Сведения об уточнённой сейсмической обстановке продолжают анализироваться специалистами.
