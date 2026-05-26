Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области

Сегодня в 11:28 по времени города Астана сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК зафиксировала землетрясение.

По данным специалистов эпицентр располагался в районе села Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Он находился примерно в 855 км к северо-западу от Алматы.

Координаты эпицентра 50.47° северной широты и 76.47° восточной долготы. Глубина залегания составила 30 км.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

По предварительным расчетам интенсивность сотрясений по шкале MSK-64 в районе села Баянаул составила около 2 баллов. Ощутимость слабая разрушений не ожидается.

Сведения об уточнённой сейсмической обстановке продолжают анализироваться специалистами.