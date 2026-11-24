Из более чем 800 претендентов в первый поток школы машинного обучения ML School Kazakhstan прошли только 32 человека, по нашим расчетам, это 25 человек на место. Два года они будут бесплатно учиться создавать решения на основе искусственного интеллекта для науки, IT и экономики. Программу запустили Astana Hub, фонд Alem.ai Foundation и технологическая компания.

Чтобы поступить, кандидаты прошли двухэтапный отбор с заданиями по математике и программированию. В итоге в поток попали люди, которые уже работают с ИИ на практике.

Среди них специалист по компьютерному зрению, который анализировал снимки КТ и учил программы распознавать пыльцу под микроскопом. Есть автор моделей, исправляющих грамматические ошибки в казахском языке, и разработчик технологий, которые распознают и синтезируют казахскую речь. Учатся и те, кто строил модели для оценки кредитных рисков и прогнозирования спроса, а также исследователи финансовых данных.

Зачем стране такие специалисты

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев напомнил, что этот год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

«Объявление 2026 года годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стратегический курс Казахстана на технологическую трансформацию экономики», – сказал он.

По его словам, ИИ пригодится почти везде.

«Искусственный интеллект открывает возможности для развития самых разных отраслей, от промышленности, энергетики и сельского хозяйства до медицины и государственного управления», – отметил министр.

Но одной техники для этого мало.

«Реализация этого потенциала требует не только современной инфраструктуры, но и высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать и внедрять передовые технологические решения», – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Создавать, а не пользоваться

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев считает, что стране нужны люди, которые делают технологии сами.

«Развитие искусственного интеллекта невозможно без людей, которые умеют создавать технологии, а не только пользоваться готовыми решениями», – сказал он.

Высокий конкурс, по его словам, говорит сам за себя.

«На первый поток ML School Kazakhstan поступило более 800 заявок и только 32 специалиста прошли конкурсный отбор. Это показатель высокого интереса к углублённому изучению машинного обучения и одновременно серьёзный потенциал для развития собственной AI-экспертизы Казахстана», – отметил Магжан Мадиев.

Цель школы он видит в том, чтобы вырастить в стране сильное сообщество инженеров.

«Мы стремимся сформировать сообщество высококвалифицированных ML-инженеров и исследователей, которые будут создавать конкурентоспособные AI-продукты, развивать наукоёмкие технологии и внедрять решения, способные менять ключевые отрасли экономики», – добавил он.

Что будут изучать

Студенты будут изучать математику, статистику, алгоритмы и машинное обучение, нейросети, компьютерное зрение, генеративный искусственный интеллект и обработку естественного языка. Лекции и семинары проведут эксперты технологических компаний, преподаватели технических вузов и исследователи в области ИИ.

Кроме теории участников ждут встречи с ML-инженерами казахстанских технологических компаний, разбор настоящих систем машинного обучения, прикладные и исследовательские задачи и курсы по выбору.

Занятия проходят два-три раза в неделю по три часа в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai в Астане. После двух лет учебы выпускники получат сертификат школы.

Таланты нашлись

Генеральный директор Alem.ai Foundation Адина Магавина уверена, что первый же набор показал силу казахстанских специалистов.

«Уже первый набор ML School Kazakhstan показал, насколько сильные таланты есть в Казахстане», – сказала она. «Для нас важно не просто находить таких людей, а создавать среду, в которой их потенциал может раскрыться на новом уровне», – отметила Адина Магавина.

Набирать новых студентов организаторы планируют каждый год.