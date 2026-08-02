25 человек погибли в китайской провинции Ганьсу из-за наводнений
Внезапные наводнения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая на прошлой неделе унесли жизни 25 человек, еще 23 получили ранения.
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Национальная комиссия по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий обратилась к властям провинции с просьбой провести расследование и оценку ситуации.
Как сообщает агентство Синьхуа, в провинции Сычуань из-за непогоды эвакуированы 64 609 человек, а с начала сезона наводнений в общей сложности более 881 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Власти провинции Ганьсу предупредили о новых оползнях, в том числе в Динси, поскольку сезон дождей в этом году продолжается.
Ранее сообщалось о 10 погибших из-за наводнений в провинции Ганьсу.
Метеорологическая служба Китая прогнозирует сильные дожди, ветер и грозы на обширной территории страны от юго-запада до северо-востока. Также отмечается, что супертайфун "Долфин", который в настоящее время движется в сторону Восточной Азии из западной части Тихого океана, к среде обрушится на юго-восточные прибрежные районы Китая.
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