25 человек погибли в китайской провинции Ганьсу из-за наводнений

Национальная комиссия по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий обратилась к властям провинции с просьбой провести расследование и оценку ситуации.

Как сообщает агентство Синьхуа, в провинции Сычуань из-за непогоды эвакуированы 64 609 человек, а с начала сезона наводнений в общей сложности более 881 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Власти провинции Ганьсу предупредили о новых оползнях, в том числе в Динси, поскольку сезон дождей в этом году продолжается.

Ранее сообщалось о 10 погибших из-за наводнений в провинции Ганьсу.

Метеорологическая служба Китая прогнозирует сильные дожди, ветер и грозы на обширной территории страны от юго-запада до северо-востока. Также отмечается, что супертайфун "Долфин", который в настоящее время движется в сторону Восточной Азии из западной части Тихого океана, к среде обрушится на юго-восточные прибрежные районы Китая.