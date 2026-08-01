Новые подробности дела об убийстве Нурай Серикбай раскрыли в суде Шымкента

В Шымкенте на очередном заседании суда по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай прозвучали новые подробности трагедии.

Подсудимый Шерхан Аймахан продолжает настаивать на своей версии произошедшего и утверждает, что Нурай первой ударила его ножом. При этом судья напомнил ему о первоначальных показаниях, в которых мужчина признавал свою вину и подробно описывал обстоятельства преступления.

В суде также выступила свидетель Индира Беркинбаева. По её словам, в тот вечер она возвращалась с работы, когда услышала крики девушки. Затем она увидела мужчину с ножом, который пробежал мимо неё к Нурай, лежавшей на земле.

По словам свидетельницы, мужчина несколько раз ударил девушку, после чего она, испугавшись за свою жизнь, убежала домой.

Родственники Нурай рассказали суду и о событиях после трагедии. Старший брат погибшей Султан Серикбай сообщил, что ему было трудно узнать сестру в морге.

Братья также заявили, что до убийства Шерхан Аймахан якобы преследовал Нурай и следил за ней возле дома. По словам Динмухамеда Серикбая, семья обращалась в правоохранительные органы, однако, как утверждают родственники, должной реакции на их обращения не последовало.

Сейчас Шерхан Аймахан обвиняется в убийстве, сталкинге и похищении человека. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что убийство Нурай Серикбай произошло вечером 11 января возле дома на улице Толеметова в Шымкенте. Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле, однако позднее был задержан и помещён под стражу.

После трагедии дело получило широкий общественный резонанс. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре дать правовую оценку произошедшему. Впоследствии ряд руководителей Департамента полиции Шымкента был освобождён от занимаемых должностей.