Новые подробности дела об убийстве Нурай Серикбай раскрыли в суде Шымкента
Свидетель и родственники погибшей рассказали о событиях, предшествовавших преступлению, а также о том, что происходило в день убийства.
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В Шымкенте на очередном заседании суда по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай прозвучали новые подробности трагедии.
Подсудимый Шерхан Аймахан продолжает настаивать на своей версии произошедшего и утверждает, что Нурай первой ударила его ножом. При этом судья напомнил ему о первоначальных показаниях, в которых мужчина признавал свою вину и подробно описывал обстоятельства преступления.
В суде также выступила свидетель Индира Беркинбаева. По её словам, в тот вечер она возвращалась с работы, когда услышала крики девушки. Затем она увидела мужчину с ножом, который пробежал мимо неё к Нурай, лежавшей на земле.
По словам свидетельницы, мужчина несколько раз ударил девушку, после чего она, испугавшись за свою жизнь, убежала домой.
Родственники Нурай рассказали суду и о событиях после трагедии. Старший брат погибшей Султан Серикбай сообщил, что ему было трудно узнать сестру в морге.
Братья также заявили, что до убийства Шерхан Аймахан якобы преследовал Нурай и следил за ней возле дома. По словам Динмухамеда Серикбая, семья обращалась в правоохранительные органы, однако, как утверждают родственники, должной реакции на их обращения не последовало.
Сейчас Шерхан Аймахан обвиняется в убийстве, сталкинге и похищении человека. Судебное разбирательство продолжается.
Ранее сообщалось, что убийство Нурай Серикбай произошло вечером 11 января возле дома на улице Толеметова в Шымкенте. Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле, однако позднее был задержан и помещён под стражу.
После трагедии дело получило широкий общественный резонанс. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре дать правовую оценку произошедшему. Впоследствии ряд руководителей Департамента полиции Шымкента был освобождён от занимаемых должностей.
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