25 человек задержаны в Турции по делу против незаконного оборота наркотиков
Изъяты 1 166 наркосодержащих таблеток.
В Турции продолжаются масштабные операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Сотрудники Управления полиции провинции Малатья, подразделения по борьбе с наркопреступлениями, провели спецоперации, направленные против сбыта наркотиков ,передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным правоохранительных органов, в ходе операций были задержаны 14 подозреваемых, изъяты 1 166 наркосодержащих таблеток, 827 граммов синтетических каннабиноидов, 45 граммов метамфетамина, 3 грамма марихуаны, а также электронные весы. Из задержанных 13 человек по решению суда арестованы, еще один освобожден под судебный контроль.
Отмечается, что в Стамбуле также были задержаны 12 человек по подозрению в употреблении наркотических средств. Результаты наркотических тестов оказались положительными. По данному факту проводится расследование.
