8 лет тюрьмы запросили для экс-главы порта Актау по делу о мошенничестве
Прокуратура требует взыскать с каждого из подсудимых по 1,8 млн тенге в пользу порта.
В Актау продолжается судебное разбирательство по делу бывшего президента Актауского морского торгового порта Абая Турикпенбаева. Гособвинение запросило для него 8 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как стало известно, 30 апреля 2026 года в городском суде прошли прения сторон. Дело рассматривается уже около полугода. Сам Турикпенбаев находится под стражей с апреля 2025 года. В материалах дела — 83 тома, а на скамье подсудимых, помимо него, ещё три человека, связанные с деятельностью порта.
Прокурор настаивает на назначении экс-руководителю наказания в виде 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, а также пожизненного запрета на занятие должностей в государственных структурах.
Для второго фигуранта дела, обвиняемого в мошенничестве, запрошено аналогичное наказание — 8 лет заключения с конфискацией имущества. Двум другим подсудимым, которым вменяют пособничество и злоупотребление должностными полномочиями, гособвинение просит назначить по одному году лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с запретом занимать должности в госорганах.
Кроме того, прокуратура требует взыскать с каждого из подсудимых по 1,8 млн тенге в пользу порта.
В то же время защита Абая Турикпенбаева настаивает на отсутствии доказательств вины. Адвокат Радик Умирболат заявил, что ни один из свидетелей не подтвердил доводы обвинения, а собранные материалы вызывают сомнения.
По его словам, специалисты, участвовавшие в сборе данных по тарифам, не обладают необходимой квалификацией, так как работают в сфере железнодорожных перевозок. Он также указал на процессуальные нарушения, в том числе самостоятельный сбор доказательств лицами, не имеющими на это полномочий, и отсутствие предупреждения свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний.
Адвокат попросил суд признать часть доказательств недопустимыми и исключить их из материалов дела.
Окончательное решение по делу суд огласит в ближайшее время.
Самое читаемое
- Убийство в селе Жибек Жолы: стали известны новые подробности
- Лавров заявил о «многовековой дружбе» Казахстана и России
- Под Алматы горит склад на картонном заводе
- В Алматы открыли первый крематорий в Казахстане
- Знаменитый «Тирамису» в Мангистау защитят от водителей-вандалов: акимат уже готовит изменения