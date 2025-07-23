25 июля стартует регистрация на августовское ЕНТ
Абитуриентам дали второй шанс.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 25 июля по 5 августа 2025 года абитуриенты смогут подать заявление на участие в августовском ЕНТ. Регистрация будет доступна на сайте Национального центра тестирования — app.testcenter.kz, передаёт BAQ.KZ.
Тестирование пройдет с 10 по 14 августа. Оно даёт шанс поступить в вуз на платной основе тем, кто не набрал пороговый балл на основном ЕНТ. При подаче заявления участники смогут самостоятельно выбрать дату, время и место сдачи теста.
Августовское ЕНТ доступно для:
- выпускников школ и колледжей текущего и прошлых лет;
- кандасов;
- выпускников зарубежных школ;
- студентов, желающих сменить специальность (в том числе с творческих на академические и наоборот);
- условно зачисленных студентов.
Также отмечается, что выпускники колледжей, поступающие на платное обучение по своей специальности, могут пройти собеседование без участия в ЕНТ — приём ведется через комиссии вузов.
Абитуриенты, участвовавшие в основном тестировании, могут изменить комбинацию профильных предметов при повторной попытке.
Ранее мы писали о том, что как получить до 50 баллов ЕНТ по казахскому через КАЗТЕСТ.
Самое читаемое
- В суде рассказали, как Перизат Кайрат разыграла благотворительный спектакль
- Прокурор: Кайрат добивалась разблокировки счетов ИП через сотрудника Kaspi
- 10 лет, конфискация и лишение медали: что грозит Перизат Кайрат
- Все имущество Перизат Кайрат может быть конфисковано — прокурор
- В Казахстане изменится процедура записи к врачу