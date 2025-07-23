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25 июля стартует регистрация на августовское ЕНТ

Абитуриентам дали второй шанс.

Сегодня, 13:09
АВТОР
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unsplash Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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Фото: unsplash

С 25 июля по 5 августа 2025 года абитуриенты смогут подать заявление на участие в августовском ЕНТ. Регистрация будет доступна на сайте Национального центра тестирования — app.testcenter.kz, передаёт BAQ.KZ.

Тестирование пройдет с 10 по 14 августа. Оно даёт шанс поступить в вуз на платной основе тем, кто не набрал пороговый балл на основном ЕНТ. При подаче заявления участники смогут самостоятельно выбрать дату, время и место сдачи теста.

Августовское ЕНТ доступно для:

  • выпускников школ и колледжей текущего и прошлых лет;
  • кандасов;
  • выпускников зарубежных школ;
  • студентов, желающих сменить специальность (в том числе с творческих на академические и наоборот);
  • условно зачисленных студентов.

Также отмечается, что выпускники колледжей, поступающие на платное обучение по своей специальности, могут пройти собеседование без участия в ЕНТ — приём ведется через комиссии вузов.

Абитуриенты, участвовавшие в основном тестировании, могут изменить комбинацию профильных предметов при повторной попытке.

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