С 25 июля по 5 августа 2025 года абитуриенты смогут подать заявление на участие в августовском ЕНТ. Регистрация будет доступна на сайте Национального центра тестирования — app.testcenter.kz, передаёт BAQ.KZ.

Тестирование пройдет с 10 по 14 августа. Оно даёт шанс поступить в вуз на платной основе тем, кто не набрал пороговый балл на основном ЕНТ. При подаче заявления участники смогут самостоятельно выбрать дату, время и место сдачи теста.

Августовское ЕНТ доступно для:

выпускников школ и колледжей текущего и прошлых лет;

кандасов;

выпускников зарубежных школ;

студентов, желающих сменить специальность (в том числе с творческих на академические и наоборот);

условно зачисленных студентов.

Также отмечается, что выпускники колледжей, поступающие на платное обучение по своей специальности, могут пройти собеседование без участия в ЕНТ — приём ведется через комиссии вузов.

Абитуриенты, участвовавшие в основном тестировании, могут изменить комбинацию профильных предметов при повторной попытке.

Ранее мы писали о том, что как получить до 50 баллов ЕНТ по казахскому через КАЗТЕСТ.