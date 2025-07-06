6 июля 2000 года Указом Президента страны в Вооруженных силах Казахстана были созданы Мобильные силы, передает BAQ.KZ. Спустя три года они были преобразованы в Аэромобильные войска, затем, в 2017-м, – в Десантно-штурмовые войска.

Основой для их образования послужили соединения, ранее входившие в состав 35-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, и другие части, дислоцированные на территории Казахстана.

На начальном этапе Десантно-штурмовые войска были задействованы в антитеррористических и специальных мероприятиях. Кроме того, личный состав ДШВ принимал участие в обеспечении внутренней безопасности, укреплении охраны Государственной границы и международных учениях.

В 2022 году для усиления войсковых группировок по всем направлениям и придания им самостоятельности Десантно-штурмовые войска были выведены из состава Сухопутных войск в подчинение Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Боевую мощь войск составляют десантно-штурмовые, артиллерийские, штурмовые, разведывательные, миротворческие соединения, части и подразделения.

Особое внимание в войсках уделяется воздушно-десантной подготовке. Прыжки с парашютом выполняются в полной боевой выкладке, днем и ночью, в различных метеорологических условиях. Так, в первом квартале текущего года военнослужащие ДШВ совершили свыше 3300 прыжков.

В прошлом году военнослужащие Десантно-штурмовых войск приняли участие в международных учениях "Вершина братства-2024" в Беларуси, EFES‑2024 в Турции, KazInd‑2024 в Индии. Кроме того, в области Жетысу прошло международное тактико-специальное учение "Алтын кыран" с участием подразделений Десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специального назначения Азербайджана.