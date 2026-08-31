25 лет организации: в Бишкеке стартовали мероприятия саммита ШОС

В Бишкеке начались мероприятия юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев примет участие в основном заседании 1 сентября, передает BAQ.KZ со ссылкой на Секретариат ШОС.

Программа рассчитана на два дня, 31 августа и 1 сентября. Заседание Совета глав государств и встреча на высшем уровне в формате «ШОС плюс» пройдут во второй день под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Отдельная встреча у Главы государства запланирована с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, она пройдет вечером 31 августа, после официального обеда от имени Садыра Жапарова.

Недавно лидеры встречались в Омске на XXII форуме сотрудничества Казахстана и России.

Кто участвует в саммите

В саммите участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

К ним добавились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и вице-премьер Египта Хусейн Иса.

Международные структуры представлены не менее плотно. Приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также руководители СНГ, ОДКБ и Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Казахстанцев среди глав международных организаций сразу трое. Саму ШОС возглавляет генеральный секретарь Нурлан Ермекбаев, коллегию Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.

О чем говорил Ермекбаев с Вьетнамом

Двусторонняя дипломатия началась еще до открытия. Генеральный секретарь ШОС провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, инициатива исходила от вьетнамской стороны.

Ханой обозначил, чего хочет от организации. Речь шла о безопасности, включая противодействие терроризму, транснациональной преступности и угрозам в информационном пространстве, а также о торговле и экономике. Отдельно вьетнамская сторона выделила цифровую трансформацию, новые технологии, образование и подготовку кадров.

Во Тхи Ань Суан заявила, что Вьетнам как член АСЕАН готов содействовать укреплению связей с ШОС. Ермекбаев со своей стороны приветствовал интерес Ханоя к конкретным проектам.

Какие документы подпишут

Повестка саммита охватывает международную и региональную ситуацию, дальнейшее развитие организации, а также сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам заседания подпишут Бишкекскую декларацию двадцатипятилетия ШОС, документы по укреплению сотрудничества и ряд тематических заявлений глав государств.

Встреча в формате «ШОС плюс» будет посвящена укреплению центральной координирующей роли ООН и международного права, а также устойчивому развитию.

Чем этот саммит особенный

Он станет главным итоговым мероприятием председательства Кыргызстана в организации в 2025–2026 годах, которое проходит под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

Для Бишкека это четвертый такой саммит после 2007, 2013 и 2019 годов. Сама организация отмечает круглую дату, декларацию о ее создании подписали 15 июня 2001 года.

Вечером 31 августа лидеры посетят церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.