Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь трём девушкам, которые во время спуска с пика Сатпаева на высоте 4317 метров из-за наступления темноты заблудились и не смогли самостоятельно продолжить движение.

Информация о местонахождении группы поступила спасателям. Благодаря данным геолокации специалисты оперативно установили координаты девушек и выдвинулись им навстречу.

Спасатели обнаружили туристок, после чего сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума турбазы «Эдельвейс».

В медицинской помощи девушки не нуждались. После сопровождения они были переданы в безопасной зоне.