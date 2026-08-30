Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева
Спасатели оказали помощь девушкам.
30 Августа 2026, 12:13
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30 Августа 2026, 12:1330 Августа 2026, 12:13
193Фото: Скриншот видео
Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь трём девушкам, которые во время спуска с пика Сатпаева на высоте 4317 метров из-за наступления темноты заблудились и не смогли самостоятельно продолжить движение.
Информация о местонахождении группы поступила спасателям. Благодаря данным геолокации специалисты оперативно установили координаты девушек и выдвинулись им навстречу.
Спасатели обнаружили туристок, после чего сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума турбазы «Эдельвейс».
В медицинской помощи девушки не нуждались. После сопровождения они были переданы в безопасной зоне.
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