2,5 млрд тенге для будущих чемпионов: Токаев осмотрел центр настольного тенниса
Президент посетил Центр настольного тенниса.
Сегодня, 19:38
Глава государства осмотрел Центр настольного тенниса в городе Кызылорде, передает BAQ.KZ.
На строительство комплекса, возведенного в октябре прошлого года, было выделено 2,5 миллиарда тенге за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации областного бюджета. Кроме того, Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust выделил 900 миллионов тенге.
Комплекс, отвечающий современным требованиям, включает игровую площадку с 16 столами для настольного тенниса, места для 350 зрителей, тренажерный зал и административные помещения. На спортивном объекте трудятся 52 сотрудника.
На сегодняшний день в Центре на постоянной основе занимаются 280 детей.
