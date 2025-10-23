В ближайшие пять лет до 2,5 миллиона казахстанцев могут столкнуться с риском потери рабочих мест из-за автоматизации, из них около 1 миллиона — вследствие внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун, передаёт BAQ.KZ.

"В ближайшее время, прогнозируется в ближайшие пять лет, кажется, 2,5 миллиона специалистов потенциально могут попасть под риски того, что эти специальности могут быть автоматизированы. Внутри них около 1 миллиона специалистов могут быть автоматизированы из-за применения искусственного интеллекта", — отметил Мун.

По словам вице-министра, государство уже реализует масштабную программу обучения и переобучения граждан. До конца 2029 года планируется обучить искусственному интеллекту 1 миллион человек.

"У нас есть план, и до конца 29-го года мы переобучим и обучим искусственному интеллекту 1 миллион граждан. В первую очередь, сейчас уже на ресурсе Astana Hub, на их интернет-сайте, можно посмотреть первые видео-уроки. Программа бесплатно предоставляет возможность получить уроки от репетиторов, коучей, специалистов, в том числе по искусственному интеллекту", — сообщил он.

При этом, по словам Дмитрия Муна, представители IT-сферы воспринимают ИИ не как угрозу, а как инструмент повышения эффективности труда.

"Программисты этого не боятся. Они просто правильно используют искусственный интеллект. Если я как программист ранее мог делать один сайт за две недели, то с помощью искусственного интеллекта я могу делать один сайт за один день", — отметил вице-министр.

Для граждан, которые могут столкнуться с рисками потери работы, предусмотрены меры социальной поддержки.

"Существует гарантированная поддержка. Вы можете податься как потенциально безработные. Вам предлагают несколько работ. Если нет, то предусмотрена адресная социальная помощь", — добавил Мун.