Более 1,3 тысячи НПО зарегистрировано в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел заседание по вопросам взаимодействия и сотрудничества государственных органов с неправительственными организациями региона.

Открывая встречу, глава региона отметил особую роль неправительственных организаций в укреплении доверия между государством и обществом, развитии конструктивного диалога и эффективного партнерства.

— Неправительственные организации вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие области, укрепление общественного согласия и сохранение стабильности. Ваш многолетний опыт и системная работа позволяют успешно реализовывать в регионе множество важных инициатив. Искренне благодарю вас за активную гражданскую позицию, внимание к актуальным вопросам населения и весомый вклад в реализацию социально значимых проектов, — сказал Ербол Карашукеев.

В настоящее время в Жамбылской области зарегистрировано 1 314 неправительственных организаций

По инициативе НПО в рамках государственного социального заказа реализуются проекты, направленные на поддержку различных категорий населения. В текущем году в регионе реализуется 100 социальных проектов.

Большинство инициатив охватывает сферы образования, молодежной, семейной и гендерной политики, укрепления общественного согласия, а также развития гражданского общества.

Председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Елдар Сапаров проинформировал о деятельности центра и озвучил предложения по дальнейшему развитию неправительственного сектора.

В частности, были рассмотрены вопросы совершенствования механизмов финансирования НПО, увеличения доли долгосрочных государственных грантов и расширения возможностей региональных организаций для реализации масштабных стратегических проектов.

О практике взаимодействия с неправительственными организациями также доложили исполняющая обязанности руководителя управления образования Лаззат Кызылкулова, аким Байзакского района Олжас Баккараев и аким Кордайского района Бегзат Болатбеков.

В ходе заседания представители неправительственных организаций подняли актуальные вопросы и внесли предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества с государственными органами.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения победителей конкурса малых грантов, организованного в рамках проекта «Jambyl Civil Hub».

Подводя итоги встречи, Ербол Карашукеев отметил, что все озвученные предложения будут приняты во внимание. Глава региона поручил профильным управлениям и ответственным государственным органам всесторонне изучить каждую инициативу и принять по ним конкретные меры в соответствии с действующим законодательством.