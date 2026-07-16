Турецкие инвесторы построят современный аквопарк в Петропавловске

Областной центр становится точкой притяжения для инвесторов. В текущем году в Петропавловске реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 57 млрд тенге. Аким области Гауез Нурмухамбетов проверил ход строительных работ на ключевых объектах.

Продолжается реконструкция Eco Park Qyzyljar. На площади 7,5 тыс. кв. метров турецкие инвесторы планируют строительство современного аквопарка, который станет одним из крупнейших объектов семейного отдыха в регионе. Здесь разместятся бассейны с подогревом, бани, сауны, хамам, водные аттракционы и зоны отдыха для жителей и гостей города. Кроме того, началась реализация проекта по расширению подъездной дороги к парку через с.Тепличное с организацией парковки на 520 мест.

Активными темпами реализуется проект PANA UNIQUE QYZYLJAR по реконструкции исторического здания бывшей мельницы купца Полякова. После реставрации здесь откроются гостиница, ресторан и кофейня TARY, а прилегающая территория будет благоустроена с созданием комфортной прогулочной зоны. Объем инвестиций составляет 10 млрд тенге.

В микрорайоне Жас Өркен началось строительство пятизвездочного гостиничного комплекса Rixos. Проект стоимостью 38 млрд тенге предусматривает возведение гостиницы, жилого комплекса и бизнес-центра. Для гостей будут доступны рестораны, летняя терраса и современная инфраструктура высокого уровня.

Harvest Agro Holding реализует проект строительства гостиничного комплекса с центром дзюдо на пересечении улиц Астана и Брусиловского. Инвестиции в проект составят 7,5 млрд тенге. Комплекс будет включать конференц-зал, современный спортивный центр, ресторан, летнюю террасу и другие функциональные пространства.

Еще одной точкой притяжения для жителей станет новый фонтан, который появится возле Казахского музыкально-драматического театра.