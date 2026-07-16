Знойную жару прогнозируют почти по всему Казахстану 17 июля

В разных регионах прогнозируются экстремальная жара, грозы, град, шквалистый ветер, пыльные бури, а также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, днем ожидается очень сильная жара 40–42 градуса.

В Шымкенте днем ожидается очень сильная жара до +45…+48°C.

В области Жетысу на востоке ожидается северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере, юге и востоке — чрезвычайная.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке прогнозируются небольшой дождь и гроза. Днем на юго-востоке ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара 35–39 градусов, а на юге — до 42 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в остальных районах — высокая.

В Мангистауской области на севере, западе и в центре ожидаются дождь и гроза. Ветер усилится до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе и севере прогнозируются дождь, гроза и град. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с, воздух прогреется до 35 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на севере и западе ожидаются дождь, гроза, днем возможен град. Температура повысится до 35–37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается ветер с порывами 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе, севере и востоке — чрезвычайная.

В Актюбинской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза и град. Порывы ветра местами достигнут 23 м/с. На юге и востоке прогнозируется жара до 37 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза и град. Днем температура поднимется до 35 градусов, ветер усилится до 15–20 м/с. На северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквал. Порывы ветра могут достигать 23–28 м/с. Днем ожидается жара 35–38 градусов. По области сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами 23–28 м/с. Днем воздух прогреется до 35–38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере ожидаются дождь и гроза, в центре возможна пыльная буря. При этом регион накроет экстремальная жара 45–47 градусов, а по всей области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области прогнозируются дождь, гроза, град и шквал, ночью и утром местами ожидается туман. На юге воздух прогреется до 37 градусов. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области днем ожидаются дождь, грозы, град и местами шквал. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и днем прогнозируются дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается очень сильная жара 40–41 градус.