В Ираке остановили работу крупнейшего газового месторождения Хор-Мор

Оператор крупнейшего газового месторождения Хор-Мор на севере Ирака — эмиратская компания Dana Gas — приостановил работу основных производственных объектов. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным компании, решение принято в связи с угрозами безопасности и обострением региональной напряженности.

Остановка добычи уже повлияла на энергосистему региона. Как отмечается, мощность генерации электроэнергии сократилась примерно на 2,5 тыс. МВт, поскольку месторождение Хор-Мор является основным источником газа для производства электроэнергии.

Ранее власти Ирака также приостановили погрузку сырой нефти на всех нефтяных терминалах страны после того, как беспилотный летательный аппарат врезался в нефтяной танкер в Басре.

Месторождение Хор-Мор расположено в провинции Сулеймания, примерно в 180 километрах к юго-востоку от Эрбиля. Оно считается одним из крупнейших месторождений нефти и природного газа в Иракском Курдистане. Разработкой занимается консорциум Pearl Petroleum, ключевыми участниками которого являются Dana Gas и Crescent Petroleum. По оценкам, геологические запасы месторождения превышают 300 млрд кубометров природного газа.