Пенсионерки заключили сделку с аферистами на 25 млн тенге

В городе Косшы Акмолинской области две пенсионерки стали жертвами крупного мошенничества.

По данным Polisia.kz, неизвестные женщины предложили им "выгодную сделку" – якобы приобрести трёхкомнатные квартиры в Астане по заниженной цене. Потенциальным покупательницам объяснили, что жилье находится под арестом, поэтому быстро оформить его нельзя.

Чтобы убедить доверчивых женщин, мошенницы потребовали передать деньги наличными и пообещали оформить квартиры через год. При этом они настояли на строгой конфиденциальности: не звонить и не писать по поводу сделки, утверждая, что "переписки и телефоны проверяются", а обсуждать всё можно только при личных встречах.

Однако спустя 2 года пенсионерки не получили обещанных квартир и остались без денег.

Полицейские начали досудебное расследование. Установлены две жительницы Астаны, их причастность сейчас проверяется.

Правоохранители напоминают, что предложения о покупке недвижимости по подозрительно низкой цене часто являются мошеннической схемой. Перед совершением любых сделок необходимо тщательно проверять документы и оформлять покупку только через официальные и законные каналы.