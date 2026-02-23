Суд №2 города Тараз рассмотрел уголовное дело в отношении троих подсудимых, обвиняемых в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в феврале 2025 года подсудимые потребовали от директора спортивного комплекса 2,5 млн тенге за удаление публикаций на странице в социальной сети Facebook. В постах содержалась информация о недостатках здания спорткомплекса.

Кроме того, обвиняемые выдвинули дополнительные требования: восстановить на работе женщину и уволить сотрудника комплаенс-службы, чтобы подобная информация в дальнейшем не распространялась. Потерпевший согласился на условия и передал подсудимому К. 2,5 млн тенге, а также два годовых абонемента.

Вина подсудимых была полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей.

Государственный обвинитель просил назначить всем троим наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Подсудимые Ж. и К. вину не признали и настаивали на оправдании, тогда как подсудимый А. признал вину полностью и просил назначить наказание без лишения свободы.

Санкция ч.2 ст.194 УК предусматривает от 3 до 7 лет лишения или ограничения свободы с конфискацией имущества. Суд учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей и наличие несовершеннолетних детей у Ж. и К., а также полное признание вины у А. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда Ж. назначено 3 года лишения свободы, А. и К. — по 3 года ограничения свободы.