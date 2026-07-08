Директор предприятия пытался подкупить следователя в области Улытау
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В области Улытау сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции пресекли попытку дачи взятки должностному лицу.
По данным полиции, директор одного из предприятий предложил денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества.
О попытке подкупа сотрудник следственного подразделения незамедлительно сообщил в управление собственной безопасности. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали с поличным при передаче денежных средств. Деньги были изъяты.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование.
В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается.
Правоохранители также напомнили, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием.
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