Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему расплакался после драматичной победы над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на sports.kz.

По словам футболиста, причиной стали переживания из-за незабитого пенальти, который мог осложнить положение его команды.

"Я плакал, потому что чувствовал, что подвел своих товарищей по команде из-за нереализованного пенальти... и из-за того, как я его исполнил. Но, к счастью, в конце концов Бог приготовил для меня что-то особенное. Я очень счастлив", – приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на промах с 11-метровой отметки, Месси стал одним из главных героев встречи. Он забил гол, отдал результативную передачу и помог аргентинцам совершить волевой камбэк.

Аргентина вырвала победу у Египта

Матч 1/8 финала завершился победой сборной Аргентины со счетом 3:2.

Египет сенсационно повел в счете уже в первом тайме после гола Яссера Ибрагима, а после перерыва Мостафа Зико удвоил преимущество своей команды. Кроме того, в первом тайме Лионель Месси не реализовал пенальти.

Однако в концовке встречи действующие чемпионы мира сумели переломить ход игры. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание после передачи Месси, на 84-й минуте капитан аргентинцев восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Энцо Фернандес принес Аргентине победу – 3:2.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины сыграет с победителем матча Швейцария – Колумбия.

Тренер Египта обвинил судей и заговорил о помощи Месси

После матча главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан резко раскритиковал работу арбитров.

По его мнению, судейские решения повлияли на исход встречи. Специалист заявил, что в одном из эпизодов не был использован VAR, а аргентинцы оказывали давление на судью.

"Мы заслуживали победы. Мы не увидели ни уважения, ни честной игры", – заявил Хассан.

Позже египетский тренер сделал еще более громкое заявление, предположив, что организаторы заинтересованы в дальнейшем выступлении Лионеля Месси на турнире.

"Все дело в деньгах. Они хотят, чтобы Месси остался на турнире. Египет заслуживал выхода дальше. Мы были лучшей командой в матче против Аргентины", – сказал Хассан.

Также наставник сборной Египта заявил, что в знак протеста больше не намерен смотреть матчи нынешнего чемпионата мира.

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