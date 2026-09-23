25 незаконных насосов нашли в Кызылординской области во время поливного сезона

В Кызылординской области в сезон полива выявили 25 насосных установок, которые без разрешения забирали воду для орошения 135 гектаров земли. Нарушителей оштрафовали на 5,6 млн теңге, передает BAQ.KZ.

Проверки проходили в рамках борьбы с так называемым черным рынком воды.

На этом фоне сам поливной сезон в регионе прошел без дефицита. По данным Кызылординского филиала «Казводхоза», из Сырдарьи на нужды аграриев забрали 3,29 млрд кубометров воды.

«В текущем году, благодаря высокой водности реки Сырдарья, на территории Кызылординской области не возникло нехватки поливной воды», - сообщил заместитель директора филиала Айдос Асанбаев.

Всего в этом году заключили 1053 договора на орошение 121,2 тыс. гектаров посевов.

Больше половины этой площади приходится на рис. Под него отвели 69 тыс. гектаров.

По словам Асанбаева, все аграрии, оформившие договоры на подачу воды по каналам, получили запланированный объем.

«Каждый потребитель, заключивший договор на подачу воды по каналам, получил плановый объем водных ресурсов и на сегодняшний день осуществляет сбор урожая», - сказал он.

Все 1053 соглашения в этом сезоне оформили через новую биллинговую систему Министерства водных ресурсов и ирригации.

Каналы чистили перед поливом

К сезону в области механизированно очистили 15 каналов общей протяженностью 71,5 километра.

Из них вывезли 774,2 тыс. кубометров грунта.

Еще три магистральных и межхозяйственных канала общей протяженностью 33,3 километра очистили по инвестиционной программе.

Завершен ремонт четырех гидротехнических сооружений.

Работы на водохозяйственных объектах продолжат после окончания вегетационного периода.