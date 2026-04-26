25 новых пожарных постов откроют в Актюбинской области

В Актюбинской области в селах строят пожарные посты. В марте 2026 года началась поэтапная реализация поручений, данных на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством акима области А. Шахарова, передает BAQ.KZ.

В частности, в рамках плана по созданию пожарных постов, утвержденного министром по чрезвычайным ситуациям, в ряде сельских населенных пунктов начаты строительно-монтажные работы. В настоящее время строительство ведется в селах Жамбыл, Актасты и Улгайсын Айтекебийского района, а также в селе Сарбие Уилского района.

Проект направлен на повышение уровня пожарной безопасности в сельской местности. По словам специалистов, после ввода новых постов в эксплуатацию значительно сократится время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысится безопасность жителей.

В целом в регионе в рамках развития системы гражданской защиты запланированы масштабные работы. В текущем году предусматривается открытие 25 новых пожарных постов в районах области, а также модернизация 5 действующих объектов.

Ответственные органы отмечают, что данные меры позволят существенно повысить уровень защиты сельских территорий от пожаров и снизить последствия чрезвычайных ситуаций.