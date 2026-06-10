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Россиянин до смерти избил знакомого во дворе собственного дома

Жителя Калининградской области арестовали по подозрению в убийстве знакомого.

Сегодня 2026, 01:23
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 01:23
Сегодня 2026, 01:23
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Фото: Pixabay.com

В городе Гурьевске Калининградской области задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как сообщает Газета.ru, по данным следствия, трагедия произошла в ночь на 7 июня на улице Строительной. Предварительно установлено, что между хозяином дома и его 52-летним гостем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой владелец дома нанес знакомому многочисленные удары.

От полученных травм потерпевший скончался.

Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. По решению суда мужчина будет находиться под стражей до 7 августа. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы. 
 

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