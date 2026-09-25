Когда скорбела вся страна: дни общенационального траура в Казахстане

Сегодня, 25 сентября, Казахстан скорбит по военнослужащим, погибшим во время учений на Каспии. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы.

Нынешний День общенационального траура – далеко не первый в истории независимого Казахстана. За три с половиной десятилетия страна объявляла траур после крупнейших техногенных катастроф, терактов, стихийных бедствий, авиакрушений и других трагедий. BAQ.KZ вспоминает эти события.

Шахтерские трагедии 2006 и 2008 годов

Одним из самых тяжелых происшествий середины 2000-х стала авария на шахте имени Ленина в Карагандинской области. 20 сентября 2006 года там произошел взрыв метана, жертвами которого стал 41 горняк. В память о погибших в стране был объявлен траур.

Менее чем через два года Карагандинская область вновь пережила крупную шахтерскую трагедию. В январе 2008 года на шахте «Абайская» произошел взрыв метана. Погибли 30 горняков. В Казахстане вновь был объявлен траур.

Кызылагаш: село, оказавшееся под водой

Весной 2010 года трагедия произошла в Алматинской области. 11 марта прорвало плотину Кызылагашского водохранилища. Поток воды обрушился на расположенное ниже село.

Погибли 45 человек, сотни домов были разрушены или серьезно повреждены. 16 марта Казахстан скорбел по жертвам трагедии.

«Арканкерген»

В конце мая 2012 года страна узнала о гибели людей на пограничном посту «Арканкерген» в Алматинской области. Там были обнаружены тела 14 пограничников и егеря.

5 июня в Казахстане объявили национальный траур. Впоследствии единственный выживший пограничник Владислав Челах был осужден на пожизненное лишение свободы.

Две авиакатастрофы за месяц

Конец 2012-го и начало 2013 года ознаменовались двумя крупными авиакатастрофами.

25 декабря 2012 года недалеко от Шымкента потерпел крушение самолет Ан-72 Пограничной службы КНБ. На борту находились 27 человек – никто не выжил. 27 декабря в стране был объявлен траур.

Чуть больше месяца спустя, 29 января 2013 года, возле Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Кокшетау – Алматы. Погиб 21 человек. 31 января Казахстан вновь скорбел по жертвам авиакатастрофы.

Нападения в Актобе

5 июня 2016 года вооруженная группа совершила нападения на оружейные магазины и воинскую часть в Актобе. В результате погибли мирные жители и военнослужащие.

9 июня в память о погибших в Казахстане был объявлен национальный траур.

Крушение Bek Air

Утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы – Астана, потерпел крушение вскоре после взлета.

Воздушное судно пробило ограждение аэропорта и столкнулось со зданием. Жертвами катастрофы стали 12 человек.

Следующий день, 28 декабря, был объявлен Днем общенационального траура.

Пандемия COVID-19

В 2020 году причиной общенационального траура стала уже не отдельная катастрофа, а пандемия, затронувшая всю страну.

13 июля Казахстан почтил память людей, умерших во время пандемии коронавируса. Государственные флаги были приспущены, а память умерших почтили минутой молчания.

Взрывы в Байзакском районе

26 августа 2021 года пожар на складе боеприпасов воинской части в Байзакском районе Жамбылской области привел к серии мощных взрывов.

Погибли военнослужащие, спасатели и сотрудники других служб, десятки людей пострадали. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

29 августа в стране был объявлен День общенационального траура.

Январские события 2022 года

В январе 2022 года протесты, начавшиеся в ряде регионов Казахстана, переросли в массовые беспорядки и вооруженные столкновения.

10 января было объявлено Днем общенационального траура по погибшим.

Позднее Генеральная прокуратура сообщила, что жертвами январских событий стали 238 человек.

Пожар в «Семей орманы»

Летом 2023 года Казахстан потряс масштабный лесной пожар в области Абай. Огонь охватил территорию государственного природного резервата «Семей орманы».

При тушении пожара погибли 14 работников лесного хозяйства.

12 июня в стране был объявлен День общенационального траура.

46 погибших на шахте имени Костенко

Еще одна трагедия произошла 28 октября 2023 года на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

В результате аварии погибли 46 шахтеров. Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в регион, где встретился с семьями погибших.

29 октября Казахстан вновь приспустил государственные флаги в память о жертвах трагедии.

Трагедия на Каспии

24 сентября 2026 года трагедия произошла во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана в Мангистауской области.

По уточненным данным, при выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились метеорологические условия и усилился ветер. В море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 12 человек погибли. Поиски еще двух военнослужащих продолжаются. После случившегося была создана Правительственная комиссия. На Каспии продолжается круглосуточная поисково-спасательная операция. По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил установить все обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь их родным и близким. Распоряжением Главы государства 25 сентября 2026 года объявлено Днем общенационального траура.

Сегодня Казахстан вновь скорбит по погибшим. Государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия и программы. День общенационального траура – это возможность всей стране разделить боль семей, потерявших своих близких.