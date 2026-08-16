2,5 тысяч астанчан пробежали дистанцию 6,2 километра

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» и в честь Дня спорта прошел массовый забег «ALMATY RUN».

По информации акимата столицы, в спортивном мероприятии, прошедшем в Триатлон парке, приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые пробежали дистанцию в 6,2 километра. Цель мероприятия — развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и стимулирование жителей к регулярным занятиям физической культурой. Об этом рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивных мероприятий акимата города Астаны Ержигит Усербай.

«Массовый забег «ALMATY RUN» проходит при поддержке акимата города Астаны, городской прокуратуры, акимата района Алматы и Управления физической культуры и спорта города Астаны. Мероприятие направлено на повышение интереса жителей к спорту и пропаганду активного отдыха. В сегодняшнем мероприятии принимают участие более 2,5 тысяч человек. Причина, по которой оно называется «ALMATY RUN», заключается в том, что мероприятие проходит в районе Алматы. Такие массовые спортивные мероприятия позволяют приобщать жителей к активному образу жизни», — сказал он.

Перед стартом для участников была проведена общая разминка. А после забега жители приняли участие в открытых тренировках по таким видам спорта, как стрит-воркаут, йога, армрестлинг и подтягивания на перекладине. В забеге наряду с профессиональными спортсменами приняли участие бегуны-любители, жители и гости города.

Дзюдоист Бахтияр Пернебек, приехавший из Шымкента, также подчеркнул значимость спортивного события.