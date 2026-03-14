За последние семь лет при поддержке Главы государства в Казахстане реализуется масштабная программа модернизации дорожной инфраструктуры. За этот период в стране построено, реконструировано и отремонтировано более 25 тысяч километров автомобильных дорог республиканского и местного значения, передает BAQ.KZ.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет около 96 тысяч километров. Из них порядка 25 тысяч километров приходится на дороги республиканского значения, более 71 тысячи километров — на дороги местного значения. Реализация крупных инфраструктурных проектов позволила сформировать новые транспортные коридоры, повысить связанность регионов и значительно улучшить качество дорожной сети.

Если в 2019 году доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии составляла 68%, то сегодня этот показатель достиг 91%. По дорогам республиканского значения доля дорог в нормативном состоянии увеличилась с 85% до 94%.

Одним из ключевых проектов стала реконструкция автодороги «Караганда – Алматы», обеспечивающей транспортное сообщение между крупнейшими городами страны — Астаной и Алматы. В рамках проекта расширены отдельные участки трассы, модернизированы мосты и путепроводы, построены новые транспортные развязки.

Проведена реконструкция автодороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», где уложено современное асфальтобетонное покрытие и обновлена дорожная инфраструктура. В прошлом году завершена реконструкция трассы «Калбатау – Майкапшагай», обеспечивающей выход к государственной границе с Китаем и усиливающей транзитный потенциал восточного направления.

Среди крупных реализованных проектов за эти годы также реконструкция автодорог «Костанай – Денисовка», «Актобе – Кандыагаш – Атырау», а также трасс «Астана – Павлодар», «Актау – Жетібай», «Мерке – Бурылбайтал», «Атырау – Астрахань». Эти дороги играют важную роль в развитии межрегионального сообщения и укреплении экономических связей внутри страны.

Отдельным значимым проектом стала модернизация автомобильной дороги «Ушарал – Достык». Реализация проекта позволила повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную связь с логистическим узлом на казахстанско-китайской границе.

Реконструирована автодорога «Кызылорда – Жезказган» на территории Кызылординской области. На протяжении многих лет состояние этой трассы вызывало критику со стороны водителей и пассажиров. В настоящее время реконструкция участков дороги на территории области Улытаупродолжается.

Завершен проект «Узынагаш – Отар», благодаря которому сформировано четырехполосное движение на одном из ключевых участков транспортного коридора между Алматы и Шымкентом.

Кроме того, введены в эксплуатацию крупнейший в Казахстане мост через Бухтарминскоеводохранилище, а также автомобильный тоннель на перевале Шакпак-Баба.

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет стала Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), введенная в эксплуатацию в 2023 году. На большинстве участков дорога имеет шесть полос движения, на отдельных отрезках — четыре. В рамках проекта построены семь транспортных развязок, десятки мостов и путепроводов. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства и стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центральной Азии. БАКАД позволил вывести транзитный транспорт за пределы Алматы, значительно снизив нагрузку на городскую улично-дорожную сеть.

Кроме того, по инициативе Главы государства реализуется масштабная программа среднего ремонта автомобильных дорог республиканского значения с общим охватом около 10 тысяч километров. Работы ведутся на ключевых транспортных направлениях страны, включая автодороги «Жезказган – Петропавловск», «Караганда – Каркаралы», «Костанай – Мамлютка», а также «Усть-Каменогорск – Семей».

В текущем году средним ремонтом планируется охватить около 5 тысяч километров дорог, при этом до конца года предполагается ввести в эксплуатацию порядка 2 тысяч километров обновленных трасс.

В результате реализации инфраструктурных проектов сформированы и модернизированы стратегические транспортные коридоры, обеспечивающие быстрые и безопасные связи между регионами страны, а также интеграцию Казахстана в международные транспортные маршруты. В настоящее время через территорию Казахстана проходят восемь международных автомобильных транспортных коридоров общей протяженностью около 13 тысяч километров.

Особое внимание уделяется развитию местной дорожной сети, которая на протяжении многих лет испытывала дефицит финансирования. Среди реализуемых проектов — дорога «Караганда – Уштобе – Курлыс», подъездная дорога к аэропорту города Кызылорда, подъезд к селу Амангельды и ряд других объектов.

Строительство и ремонт дорог республиканского и местного значения уже дают заметный экономический эффект. Снижаются транспортные издержки бизнеса, ускоряются грузоперевозки, развивается межрегиональная торговля, растет малый и средний бизнес, повышается инвестиционная привлекательность территорий. Современная автодорожная сеть становится каркасом экономического пространства Казахстана, обеспечивая мобильность населения, развитие внутреннего рынка и укрепление транзитного потенциала страны.

Работа по модернизации дорожной инфраструктуры продолжается.