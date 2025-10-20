2,5 тысячи человек вышли на масштабный субботник в Туркестанской области
Массовая уборка под руководством акима.
В Жетысайском районе в рамках масштабной экологической инициативы "Таза Қазақстан", поддерживаемой Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прошёл массовый субботник ,передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Туркестанской области.
В уборке приняли участие около 2,5 тысячи человек — представители государственных и квазигосударственных учреждений, добровольцы, жители сёл, депутаты районного маслихата и предприниматели. Активно задействовали около 20 единиц техники для вывоза накопившегося мусора в специально отведённые места.
Аким района Серик Мамытов лично присоединился к акции и поблагодарил всех участников за неравнодушие и труд. Ранее в районе провели несколько совещаний с коммунальными службами, старейшинами сёл и полицией, чтобы систематизировать и усилить работу по уборке. В общественных местах разместили листовки с призывами поддерживать чистоту и установили камеры видеонаблюдения для профилактики нарушений.
Инициатива направлена не только на очищение территории, но и на повышение культуры и ответственности жителей, а также предотвращение распространения инфекционных заболеваний.
