Алматы встречает грандиозное спортивное событие — уже завтра, 30 сентября, в городе под эгидой УЕФА состоится международный футбольный матч между алматинским "Кайратом" и испанским "Реалом", передает BAQ.KZ.

Это противостояние стало настоящим событием для всего города, и к нему активно готовятся не только фанаты, но и службы правопорядка.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, для обеспечения безопасности и общественного порядка задействовано более 2,5 тысячи сотрудников. Особое внимание уделено защите болельщиков и участников матча, а также организации движения на улицах.

С обращением к жителям и гостям города выступил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев:

"Дорогие жители Алматы, уважаемые гости мегаполиса! Завтра наш город станет ареной большого события — международного футбольного матча "Кайрат" – "Реал Мадрид". Мы рады приветствовать болельщиков со всего мира. Для нас это не только спортивный праздник, но и возможность показать истинное лицо Алматы — гостеприимство, уважение и высокую культуру поведения", — подчеркнул он.

В день матча в городе будут действовать частичные ограничения движения, и власти просят горожан с пониманием отнестись к временным мерам. Полиция призывает заранее планировать маршруты, соблюдать порядок в транспорте, на улицах и особенно на территории стадиона.

"Поддерживайте команду ярко, но культурно. Давайте вместе сохраним чистоту, уважение друг к другу и нашим гостям. Ответственное поведение — это вклад в имидж Алматы и всей страны", — добавил Тимур Ногайбаев.

Тем временем футболисты мадридского "Реала" уже прибыли в Алматы. Их приезд вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов и СМИ — десятки людей собрались в аэропорту, чтобы лично увидеть звёзд мирового футбола.